Правительство России уходит в отставку [ Редактировать ]
В среду, 15 января, появилась информация о том, что Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс".
По его словам, правительство России подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции страны, в которой говорится - "правительство России может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом России".
Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.
"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - добавил Медведев.
Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами.
Самому Медведеву глава Кремля Владимир Путин предложил пост заместителя секретаря Совета безопасности.
Вместе с тем он поручил старому составу Кабмина исполнять обязанности до назначения нового правительства.
В свою очередь, лидер "Коммунистической партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов также сделала заявление:
Идея отставки правительства перезрела. Уже в прошлом году правительство надо было корректировать особенно финансово-экономический блок.
Он считает, что "сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Алексея Кудрина - это будет самый плохой вариант".
Таким образом, Дмитрий Медведев был председателем Правительства России с 8 мая 2012 года по 15 января 2020 года. Путин в дуэте с Медведевым работали на двух главных руководящих должностях в России 12 лет - с 2008 года.
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