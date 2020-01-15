Импичмент Трампа: в США назвали обвинителей по делу [ Редактировать ]
Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси выбрала семь членов Палаты, которые будут представлять обвинение в судебном процессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа в Сенате. Об этом сообщает Нэнси Пелоси в Twitter.
В состав обвинителей вошли глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф и глава Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.
Также Пелоси назвала в качестве менеджеров Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.
Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана.
Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану.
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