Протесты в Иране: Трамп призвал власти не убивать людей [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих, которых разогнали с помощью слезоточивого газа.
Лидерам Ирана - не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите свой интернет и позвольте репортерам передвигаться свободно. Остановите убийство вашего большого иранского народа, - говорится в заявлении президента США на его странице в Twitter.
Раньше сообщалось о том, что Иран охватили массовые протесты после признания вины в авиакатастрофе.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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