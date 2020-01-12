Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих, которых разогнали с помощью слезоточивого газа.

Лидерам Ирана - не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите свой интернет и позвольте репортерам передвигаться свободно. Остановите убийство вашего большого иранского народа, - говорится в заявлении президента США на его странице в Twitter.

Раньше сообщалось о том, что Иран охватили массовые протесты после признания вины в авиакатастрофе.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.