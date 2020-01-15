Грымчака оставили под стражей [ Редактировать ]
В среду, 15 января, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продление ареста от 24 декабря 2019.
"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.
Напомним, ранее Юрия Грымчака и его "помощника" задержали. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество). 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.
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