В среду, 15 января, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продление ареста от 24 декабря 2019.

Читайте также Антикоррупционный суд продлил арест Грымчаку

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.

Напомним, ранее Юрия Грымчака и его "помощника" задержали. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество). 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.