Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (к 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1999761 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Юрия Грымчака и его "помощника" задержали. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество). 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.