В Киеве построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метро, а также в перспективе пятую линию метрополитена. Это предусматривает проект нового Генерального плана Киева. Об этом сообщается на Facebook-странице Генплана.

Первый этап строительства продлится 7 лет, в течение этого периода планируют построить 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.

В частности, Святошинско-Броварскую линию продлят от станции Академгородок в сторону остановочного железнодорожного пункта Новобеличи, а Сырецко-Печерскую - от станции Сырец на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь. Кроме этого, планируется открытие новой станции Львовская брама.

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На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции Ипподром вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко. Также в планах Подольско-Воскресенская линия - строительство от станции Глыбочицкая до станции Радужная.

Между станциями Золотые ворота и Театральная планируют построить второй пересадочный узел. На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию ​​Вокзальная.

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