В Киеве появится 14 новых станций метро [ Редактировать ]
В Киеве построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метро, а также в перспективе пятую линию метрополитена. Это предусматривает проект нового Генерального плана Киева. Об этом сообщается на Facebook-странице Генплана.
Первый этап строительства продлится 7 лет, в течение этого периода планируют построить 16,4 км линий метро, а также 14 станций.
В частности, Святошинско-Броварскую линию продлят от станции Академгородок в сторону остановочного железнодорожного пункта Новобеличи, а Сырецко-Печерскую - от станции Сырец на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь. Кроме этого, планируется открытие новой станции Львовская брама.
На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции Ипподром вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко. Также в планах Подольско-Воскресенская линия - строительство от станции Глыбочицкая до станции Радужная.
Между станциями Золотые ворота и Театральная планируют построить второй пересадочный узел. На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию Вокзальная.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года.
по теме
Новый год-2020: метро Киева изменит график работы
В ночь на 1 января метро в Киеве изменит график
Череда ЧП: в Киеве случился еще один прорыв теплосети
В среду, 15 января, в Киеве, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети
В Киеве горе-мать выбросила ребенка в мусорный контейнер
В ночь на 15 января в Киеве на улице Героев Севастополя, 22 случилось происшествие
Под Киевом в пожаре погибли двое детей и отец
В Киевской области во время пожара в частном доме погибли трое человек
Українські фермери та "Національний корпус" протестують проти земельної реформи
Активісти вимагають не виносити законопроект про ринок землі на розгляд парламенту
Ринок землі в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає провести всеукраїнський референдум - Юрій Бойко
У депутатів так і не дійшли руки до земельної реформи, хоча розгляд планували і вже навіть розклали стоси паперів з роздрукованим законопроектом - чому все зірвалося і за що нардепи візьмуться натомість?