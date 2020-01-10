В пятницу, 10 января, в Киеве экстренно закрыли станцию метро "Крещатик", а также переход на станцию метро "Майдан Независимости" на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

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Это связано с информацией о минировании. Сейчас специалисты проводят проверку.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве экстренно закрыли станцию метро "Дарница".