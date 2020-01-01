В Киеве возле станции метро "Днепр" появился новый мурал-символ 2020 года. Художество принадлежит известному столичному художнику Виталию Гидевану, передает "Информатор".

Так, белая декоративная крыса держит в лапках баллончик с краской.

Гидеван, написал, что в лапках этого грызуна целый мир с настоящей сказочной зимой.

"Символ 2020 - крыса. В детстве у меня жила декоративная крыса. И я знаю, что ее, как и любое живое существо, нужно любить, ухаживать, потому что она случайно может съесть шторы, провода или цветы", - написал художник.

Ранее сообщалось, что в Запорожье создали самый большой в Украине мурал.