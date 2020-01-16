На Украине минимальный возраст призыва в ВСУ снижен до 18 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

В четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что в стране снизят минимальный призывной возраст в Вооруженные силы Украины. Теперь призывать будут с 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста…", - сказано в указе.

Читайте также Армия в Украине: кого и когда будут призывать в 2020 году

Таким образом, получается, что теперь в армию будут забирать едва ли не со школы. Если ребенок пойдет на учебу в 7 лет и проучится в школе 12 лет, то в 17 он из нее выпуститься, а в 18 уже наступит призывной возраст.

Отметим, что призыв в армию в 2020 году будет проходить с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Те, кто не имеет высшего образования, вынуждены служить 18 месяцев, а обладатели дипломов - 12 месяцев.

Ранее в Украине призывали мужчин в возрасте от 20 до 27 лет.

Ранее мы писали о том, что министр обороны рассказал, что общего между армией и церковью.