Армия в Украине: кого и когда будут призывать в 2020 году [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, а также об увольнении в запас.
На срочную службу в этом году будут призывать в апреле - июне и в октябре - декабре.
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
Стоит отметить, что в последние годы в Украины призывали в армию с 20 лет.
В запас будут уволены срочники, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.
Ранее мы писали о том, что министр обороны рассказал, что общего между армией и церковью.
по теме
Зеленский одобрил введение реестра педофилов
В понедельник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0887
Зеленский подписал закон о предотвращении политической коррупции
В понедельник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2336
"Он плакал вместе со мной": Трюдо встретился с родственниками погибших в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с родственниками погибших в катастрофе
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский потребовал наказания виновных
Зеленский выступил с заявлением касательно расследования авиакатастрофы украинского самолета
Крушение самолета в Иране: Путин направил Зеленскому телеграмму
Путин направил телеграмму с соболезнованиями Владимиру Зеленскому