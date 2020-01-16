В четверг, 16 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, а также об увольнении в запас.

На срочную службу в этом году будут призывать в апреле - июне и в октябре - декабре.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Читайте также Зеленский выступил с заявлением об армии и мире в Украине

Стоит отметить, что в последние годы в Украины призывали в армию с 20 лет.

В запас будут уволены срочники, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Ранее мы писали о том, что министр обороны рассказал, что общего между армией и церковью.