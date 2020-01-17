Ястремская вырвалась в финал турнира в Австралии [ Редактировать ]
Украинская спортсменка теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира в Аделаиде вырвала победу у представительницы Беларуси Арины Соболенко. Об этом сообщает "Спорт".
Известно, что поединок продолжался 1 час и 44 минуты.
За данный отрезок времени украинка допустила шесть двойных ошибок, выиграла 13 геймов и набрала 82 очка.
Раньше сообщалось о том, что украинская спортсменка Даяна Ястремская выиграла третий матч на турнире в Австралии и пробилась в полуфинал.
В четвертьфинале 19-летняя украинка обыграла хорватку Векич .Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов - 6: 4; 6: 3. Известно, что игра продолжалась 67 минут.
А бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев покидает большой бокс.
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