Украинская спортсменка теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира в Аделаиде вырвала победу у представительницы Беларуси Арины Соболенко. Об этом сообщает "Спорт".

Известно, что поединок продолжался 1 час и 44 минуты.

За данный отрезок времени украинка допустила шесть двойных ошибок, выиграла 13 геймов и набрала 82 очка.

Раньше сообщалось о том, что украинская спортсменка Даяна Ястремская выиграла третий матч на турнире в Австралии и пробилась в полуфинал.

В четвертьфинале 19-летняя украинка обыграла хорватку Векич .Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов - 6: 4; 6: 3. Известно, что игра продолжалась 67 минут.

А бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев покидает большой бокс.