В полуфинале квалификации Australian Open украинская теннисистка Дарья Лопатецкая проиграла американке Кэтти МакНэлли.

Известно, что матч длился полтора часа.

В финале Австралийского турнира американская спортсменка встретится с румынкой Еленой Габриелой Русе.

Призовой фонд 71,000,000 долларов.

Раньше сообщалось о том, что украинская спортсменка Даяна Ястремская выиграла третий матч на турнире в Австралии и пробилась в полуфинал.

В четвертьфинале 19-летняя украинка обыграла хорватку Векич .Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов - 6: 4; 6: 3. Известно, что игра продолжалась 67 минут.

А бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев покидает большой бокс.