Девушка случайно нашла сестру-близнеца в интернете [ Редактировать ]
В Индонезии шестнадцатилетняя девочка Набила Аз-Захра случайным образом нашла сестру-близнеца с помощью соцсети. Об этом сообщает The Jakarta Post.
Так, шокирующую правду о себе и своей семье Набила узнала благодаря друзьям, которые нашли профиль девушки в Twitter, которая выглядела точь-в-точь как ее подруга.
Девушка была в шоке от увиденного, но все таки решила написать ей и узнала, что ее "копию" зовут Надя. После того, как подростки пообщались, они отметили, что очень похожи друг на друга не только внешне, но и манерами, характером.
Аз-Захра обратилась к своим родителям и узнала, что у нее действительно есть две сестры-близняшки. Девочку удочерили, поскольку ее биологические родители не имели возможности воспитывать сразу троих детей.
Фото: twitter.com/bileeuww
Ранее мы писали о том, что женщина родила уникальных близнецов. А также Podrobnosti.ua писали о том, что произошел уникальный случай, когда женщина легла спать и неожиданно родила ребенка.
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