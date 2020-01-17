Розумний холодильник, окуляри, що рахують калорії, та смарт-бокс, здатний закупити вам продукти. Це все недитячі винаходи маленьких українців. У день дітей-винахідників показуємо вам найновіші розробки юних геніїв.

Мінус 10 градусів за хвилину. На стільки знизиться температура вашого напою у мініхолодильнику Микити.

"Вы заливаете сюда внутрь воду. Вы ставите, потом нажимаете кнопку вот эту вот, которая находится снизу, ставите в воду и оно охлаждает воду", - говорить Микита Чорний, винахідник.

Порожній холодильник відтепер не проблема. Розумний бокс винахідниці Діани сам визначить, яких продуктів не вистачає, закупить і попіклується про доставку.

"Під’єднатися до точки доступу, відкриваємо додаток і ми можемо бачити, як працює датчик відстані. Він вимірює відстань до нашого яйця. Тобто, у самій програмі буде визначати кількість продуктів, що тут знаходяться", - говорить Діана Богатир, винахідниця.

Підрахувати, скільки ви випили і з’їли у калоріях зможе винахід ось цього хлопчини. Сергій подбав, аби спеціальний мобільний додаток, фітнес-браслет та навіть окуляри в деталях розбирали ваш раціон.

"Тут вам у реальному часі виводиться вся інформація про їжу, яка знаходиться перед вами. Тобто, користувач збоку натискає сенсорну кнопку цю червону, камера робить фотографію і в реальному часі на лінзу виводиться вся інформація про їжу", - говорить Сергій Лисін, винахідник.

Розпізнати юного генія не просто, кажуть у Малій Академії наук.

"За 10 років сьогодні у нас під час конкурсу, якщо враховувати регіони - десь до 2 тисяч винаходів діти демонструють. Ми починали там з 5-7 винаходів", - говорить Станіслав Довгий, президент Малої Академії Наук.

Ще тяжче реалізувати ідеї винаходів. Для цього у Малій Академії Наук навіть заснували бізнес-інкубатор.

"Існує велика кількість талановитих учнів, дітей, креативних ідей, які можуть бути цікаві бізнесу, але вони безумовно потребують доопрацювання до тієї стадії, коли інвестор потенційний інвестор буде готовий їх розглядати і буде готовий теоретично інвестувати в стартап чи ідею", - Віталій Лісовий, керівник UF Incubator.

У травні в Кремнієвій долині відбудеться Startap World Cup, куди з’їдуться учасники 57 країн. Серед них і Україна. Юні винахідники отримали змогу представити свої ідеї інвесторам у США.