Теннисист Монфис травмировал руку из-за видеоигры [ Редактировать ]
Известный французский теннисист Гаэль Монфис травмировал свою руку из-за жесткой игры в видеоигры. Об этом он рассказал изданию AFP.
21 января ему предстоит сыграть в матче на Australian Open – в первом круге ему будет противостоять Лу Яньсюнь из Тайваня. Подготовка француза не далась из-за глупой травмы.
"Я играл в видеоигру в своей спальне, и ударил правой рукой по спинке кровати. Настоящим лечением был бы отдых, но, поскольку я не могу себе это позволить, я принял противовоспалительные препараты и приложил лед. Но все уже лучше, довольно позитивно, несмотря на то, что после некоторых тренировок приходится тратить день на восстановление", - рассказал Монфис.
Раньше сообщалось о том, что украинская спортсменка Даяна Ястремская выиграла третий матч на турнире в Австралии и пробилась в полуфинал.
В четвертьфинале 19-летняя украинка обыграла хорватку Векич .Для выхода в следующий круг одесситке хватило двух сетов - 6: 4; 6: 3. Известно, что игра продолжалась 67 минут.
А бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев покидает большой бокс.
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