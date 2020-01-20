Приметы на 20 января: что нужно сделать на Крестителя Господня Иоанна [ Редактировать ]
20 января в Украине и во всем мире отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя - один из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождение прославляемого лица. Действительно, в названиях других православных праздников слово "рождество" (рождение) встречается всего лишь дважды - речь идет о праздниках Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы.
В Католической церкви имеет статус торжества. Праздник имеет древнюю традицию празднования практически во всей Европе, а во многих странах является государственным праздником
В этот день принято было сватовство и свадьбы. К ним в старину подходили очень осторожно, поскольку считалось, что на них может явиться нечистая сил. Следовательно в этот день длились гулянья.
Приметы на 20 января:
- Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.
- Если с этого дня целую неделю стоят морозы, то вскоре ждите оттепели.
- Непогода и снег предвещают урожай.
- Плохое настроение с утра - счастливая жизнь следующий месяц.
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