В понедельник, 20 января, в Украине ожидается снег и изморозь. Водителей призвали быть предельно осторожными. Об этом сообщает "Укравтодор".

Так, в Харьковской и Херсонской областях ожидаются сильные туманы. Температура воздуха составляет от -6 до 0 градусов.

На Закарпатской области ожидается гололед. А на перевальных участках дорог Львовской области небольшой снег, но на остальных участках без осадков.

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Пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Украине ожидается сильный туман.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что синоптики рассказывали, какой прогноз погоды будет на следующей неделе.