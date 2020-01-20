Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о борьбе с коррупцией в Украине, цели своего президентства и решения проблемных вопросов на этом посту.

Украински лидер напомнил, что генеральный прокурор Украины занимается реформой своего ведомства: была проведена переаттестация, в следствии которой были уволены несколько тысяч прокуроров, а сотни должны пройти повторную квалификацию.

Во-вторых, сейчас мы принимаем законы о реформировании служб безопасности. Опять же, это долгий процесс, - добавил Зеленский.

Президент не забыл упомянуть также и проблемы в судебной системе Украины. Зеленский также отметил старт работы Высшего антикоррупционного суда.

"Это долгая битва. Но когда у нас будут эти сильные институты, мы прекратим всю коррупцию", - сказал он.

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект № 1025, в котором установлено, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела только топ-коррупционеров, направляемые НАБУ и САП. 18 сентября за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 345 депутатов.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. А также Зеленский почтил память киборгов.