Прекращение коррупции: Зеленский назвал сроки [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о борьбе с коррупцией в Украине, цели своего президентства и решения проблемных вопросов на этом посту.
Украински лидер напомнил, что генеральный прокурор Украины занимается реформой своего ведомства: была проведена переаттестация, в следствии которой были уволены несколько тысяч прокуроров, а сотни должны пройти повторную квалификацию.
Во-вторых, сейчас мы принимаем законы о реформировании служб безопасности. Опять же, это долгий процесс, - добавил Зеленский.
Президент не забыл упомянуть также и проблемы в судебной системе Украины. Зеленский также отметил старт работы Высшего антикоррупционного суда.
"Это долгая битва. Но когда у нас будут эти сильные институты, мы прекратим всю коррупцию", - сказал он.
Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект № 1025, в котором установлено, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела только топ-коррупционеров, направляемые НАБУ и САП. 18 сентября за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 345 депутатов.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. А также Зеленский почтил память киборгов.
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