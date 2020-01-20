Оборонці Донецького аеропорту дали потужний імпульс українцям, у той момент, коли вони цього потребували. Під запеклим ворожим вогнем ці люди вистояли майже вісім місяців. Чаcтина з них назавжди залишилася в нашій пам'яті. Сторінки героїчної оборони ДАПу - нагадаємо далі.

За витримку та стійкість вороги нарекли їх надлюдьми - кіборгами. І це слово вже стало символом цілої сторінки сучасної української історії, яка присвячена захисникам Донецького аеропорту.

Бої за летовище розпочалися 26 травня 2014. Цього дня група російських найманців із другої спроби зайняла частину будівель аеропорту. Бойовики вимагали від українських військових, які перебували у старому терміналі, скласти зброю та здатися. Натомість, наші спецпризначенці за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах. Армійці діяли стрімко та ефективно - було вбито близько півсотні бойовиків, ще кілька десятків поранені. Українські підрозділи закріпилися в районі ДАП.

Певний час становище поблизу аеропорту було відносно спокійним. Штурмувати стратегічний об'єкт російські окупанти почали після укладення Мінських угод у вересні 2014 року. Ці унікальні кадри оброни летовища зняв оператор новин Інтера Сергій Дубінін. В атаках на аеропорт неодноразово брали участь спецпідрозділи російських військ. Та усі спроби розбити українську оборону зазнавали краху. З великими втратами ворог щоразу відступав. Загиблі й поранені були й серед армійців. На той момент Аеропорт Донецьк вже став символом незламності українського війська.

Вкрай запеклі бої за летовище почалися у січні 2015. 13 січня, після кількамісячних обстрілів, була зруйнована диспетчерська вежа, де майорів український прапор. Командування російсько-окупаційних військ пропонувало, кіборгам" мирно відійти з аеропорту. Втім, на жодні пропозиції й ультиматуми супротивника захисники об'єкту не погодились. Українська армія потужно відповідала на спроби штурму, їй вдалося відвоювати частину територій.

18 січня ворог починає поступово підривати бетонні опори терміналів Донецького летовища. 20 січня 2015 бойовики підірвали новий термінал ДАПу. Внаслідок підриву загинули 58 його захисників.

Лише після цього "кіборги", яким пощастило вижити, залишили об'єкт. Донецький аеропорт, споруджений за два роки до трагічний подій, перетворився на руїни. Втім, люди вистояли, не витримав бетон.