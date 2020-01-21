"Ісламська держава" отримала нового керівника [ Редактировать ]
Новим ватажком терористичного угруповання "Ісламська держава" став один з її ідеологів - Амір аль-Мауля. Про це з посиланням на джерела в спецслужбах повідомила британська газета The Guardian.
Видання назвало його близьким соратником колишнього голови угруповання аль-Багдаді, якого наприкінці жовтня ліквідували американські спецслужби.
Держдепартамент називає його уродженцем Іраку, радикальним проповідником і одним із заступників аль-Багдаді.
по теме
Обмін ракетними ударами: яку відповідь Ірану готує Дональд Трамп?
Розвідка США вважає, що в розпорядженні іранської влади зараз більше 2000 балістичних ракет, частина яких і була застосована зараз під час ударів
"Исламское государство" выбрало нового лидера
В понедельник, 20 января, "Исламское государство" Ирака и Леванта (ИГИЛ) выбрало себе нового лидера
У Лондоні обговорюють авіакатастрофу українського літака
Іран повинен визнати повну відповідальність за збиття українського літака в Тегерані та виплатити компенсації родичам загиблих, - на цьому наполягають міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в цій трагедії
У Лондоні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані
У Лондоні міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорює катастрофу українського літака - він зустрічається із колегами із Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану
Посол України у США Володимир Єльченко прокоментував розслідування справи українського "Боїнга"
Якою буде стратегія України і чи зможе "іранська проблема" відволікти Вашингтон від співпраці з Україною?