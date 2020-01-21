Нацбанк показал структуру резервов Украины [ Редактировать ]
Национальный банк Украины раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22% - до рекордных за семь лет 25,3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
84% от объема резервов размещено в ценных бумагах с высоким международным рейтингом (прежде всего гособлигации США с рейтингом ААА), около 11% хранится в виде наличности, депозитах и средствах на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальное - это монетарное золото.
Такая структура резервов вполне соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, НБУ придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в различные надежные инструменты (ценные бумаги с наивысшим рейтингом, монетарное золото и пр.).
Ранее сообщалось, что курс биткоина резко вырос.
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