Нацбанк снизил учетную ставку на 2% [ Редактировать ]
Национальный банк Украины принял важное решение о снижении учетной ставки с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом на брифинге заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает "РБК-Украина".
НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.
Смолий напомнил, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1%.
Что такое учетная ставка?
Один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств.
Раньше сообщалось о том, что в Минэкономики назвали главное условие для доллара по 20 гривен. А также, сколько выделит правительство на кредиты для малого бизнеса.
по теме
Курс валют на 26 ноября: НБУ дал прогноз
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара
В Минэкономики назвали главное условие для доллара по 20 гривен
Милованов назвал условие доллар будет по 20
Курс валют на 12 декабря: гривна бьет рекорды
Национальный банк Украины установил официальный курс
Курс валют на 10 декабря: гривна бьет рекорды
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 декабря
Курс валют на выходные - прогноз НБУ
Национальный банк Украины установил официальный курс валют