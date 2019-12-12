Национальный банк Украины принял важное решение о снижении учетной ставки с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом на брифинге заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает "РБК-Украина".

НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

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Смолий напомнил, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1%.

Что такое учетная ставка?

Один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств.

Раньше сообщалось о том, что в Минэкономики назвали главное условие для доллара по 20 гривен. А также, сколько выделит правительство на кредиты для малого бизнеса.