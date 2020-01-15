Курс биткоина резко вырос [ Редактировать ]
Биткоин
В среду, 15 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $560.32. За неделю курс вырос на $678.25.
Теперь за монету предлагают $8711.89.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $163.63;
- Litecoin $57.48;
- Bitcoin Cash $324.36.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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