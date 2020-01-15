В среду, 15 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $560.32. За неделю курс вырос на $678.25.

Теперь за монету предлагают $8711.89.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $163.63;

$163.63; Litecoin $57.48;

$57.48; Bitcoin Cash $324.36.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.