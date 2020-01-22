Перший квадракоптер вітчизняного виробництва презентував "Укроборонпром". Розвідувальний дрон "Берегиня" розробив 23 річний аспірант одного з вишів.

Безпілотник оснащений двома камерами - цифровою та аналоговою. Зображення з них передається не лише операторові, але й наземній станції. "Берегиня" також має захищені канали зв'язку. Розробники кажуть - безпілотники саме такого типу мають ефективно допомагати розвідникам на сході країни.