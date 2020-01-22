Масова загибель риби у Березанському лимані на Миколаївщині. Усе через надмірну замуленість та солоність води. Місцеві жителі кажуть - вже не знають куди скаржитися.

Хто занедбав водойми і до чого це може призвести? З'ясовували мої колеги.

Більшість водойм Миколаївщини нині занедбані. І Березанський лиман - не виняток.

"Щас у лимані немає ні судака. Раніше були судак, окунь, лящ. А тепер немає жодної рибини. Все пішло", - говорить Олександр Павлов, рибалка.

Ще 15 років тому ситуація була зовсім іншою, згадують місцеві рибалки. Улови у водоймах Очаківщини були щедрими й різноманітними.

"Сьогодні цей шлюз є перепоною нересту риб в Березанському лимані. Це - верхів'я Березанського лиману. За життєвим циклом риби, вона йде сюди. Ця дамба та шлюзи заважають нормально функціонувати цьому водоймищу", - говорить Андрій Дмитренко, Чорноморський сільський голова.

Місцеві жителі кажуть: проблеми почалися після того, як на лимані звели дамбу та створили ставок. Через це немає стоку прісної води, немає проходу для риби. Водойма цвіте, замулена, риба хворіє і вимирає.

"Сообщение лимана с морем обязательно должно быть. "Дозвіл на спецводокористування" прописывает режим этого водного объекта: куда вода идет, откуда появляется", - говорить Микола Мацуєв, старший держінспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екоінспекції у Миколаївській області.

"Не має прісного стоку, тобто прісна вода зараз не впадає в лиман. Тому солоні морські води піднімаються вище, і зараз лиман сильно засолився порівняно з минулими десятиліттями. Екологічний стан водойми погіршили суттєво", - говорить Олег Деркач, директор регіонального ландшафтного парку "Тилігульський".

Відсутність природного водообміну, зміни клімату, недбала господарська діяльність - можуть призвести до незворотних процесів. Екологи прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься. Тому, як один зі шляхів порятунку Березанського лиману, пропонують зруйнувати дамбу. За останні 15 років питання про це порушували двічі - на рівні області та держави. Утім, до конкретних дій справа не дійшла.