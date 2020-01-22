В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем соборности. Так, глава государства разместил соответствующее видео в своем Telegram-канале.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными", - написал в подписи к ролику президент.

Зеленский также отметил, что только единый народ по-настоящему сильный. По его словам, благодаря нашим общим ценностям, которые у нас одинаковы, несмотря на регион, в котором мы проживаем, украинцы могут сплотиться и достичь взаимопонимания и толерантности друг с другом.

Напомним, ежегодно 22 января Украина празднует годовщину с момента подписания так называемого акта "соединения", то есть договора о предварительном объединении УНР и ЗУНР.

Так, Украинская Народная Республика была создана в январе 1918 года. В это же время на территории, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии, образовалась Западно-Украинская Народная Республика.

Лидеры новых государств встретились для определения условий будущего воссоединения 22 января 1919 года. Это событие и положило начало празднованию Дня соборности Украины.