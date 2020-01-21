Зеленский едет в Израиль: программа визита [ Редактировать ]
В четверг и пятницу, 23-24 января, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль. Там он будет участвовать в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В программу его визита входят переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский надеется, что весь мир признает Голодомор геноцидом украинцев. А также Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о борьбе с коррупцией в Украине, цели своего президентства и решении проблемных вопросов на этом посту. Глава Украины заявил, что коррупцию в стране возможно будет побороть, когда в стране будут эти сильные институты.
Президент Украины Владимир Зеленский также сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. И почтил память киборгов.
А также Владимир Зеленский назвал условие, при котором он подаст в отставку.
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