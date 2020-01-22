Центр громадського здоров'я МОЗ видав попередження прикордонникам і лабораторним центрам через поширення нового коронавірусу в Азії. І нагадав про профілактичні заходи для тих, хто збирається у подорож. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, уникати публічних місць і контактів з тваринами. Тим часом обладанання для сканування пасажирів з Китаю встановили в аеропортах Казахстану, Австралії, США та Італії.

Влада піднебесної заявила, що через невідому форму пневмонії, спричинену вірусом, в країні вже померло дев'ятеро людей, 440 - захворіли. А також існує висока ймовірність його мутації. Перший недужий уже є в американському штаті Вашингтон. Раніше випадки інфікування підтвердили в Японії, Таїланді, Південній Кореї. Заходи протидії виникненню епідемії нового вірусу на невідкладному засіданні обговорює ВООЗ.

"Експерти вважають, що основні випадки пов'язані з містом Ухань. Це було інфікування від людини до людини, а також медичного персоналу. Вірус поширився між представниками різних громад у певній області. Основним методом його передачі є повітряно-крапельне зараження дихальних шляхів. Вірус має потенціал мутувати. Існує ризик подальшого поширення епідемії", - говорить Лі Бін, заступник директора комісії здоров'я Китаю.