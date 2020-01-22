Олег Сенцов нагадав у Давосі про російську воєнну агресію проти України [ Редактировать ]
Сьогодні з офіційним візитом у Давосі і президент України. Він узяв участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму. А просто у ці хвилини триває його виступ зі спеціальною промовою. Подробиці - дивіться у випуску о 20 годині.
Також на бізнес-форумі в Давосі працює "Український дім", який став майданчиком для важливих зустрічей. Сьогодні там виступив Олег Сенцов. Колишній в'язень Кремля скористався можливістю у Давосі, щоб, зокрема, нагадати світовій спільноті про російську воєнну агресію проти України.
"Ми переможемо. Говорити про швидку перемогу - це омана себе та інших. Ця перемога не буде швидкою, "ми зможемо швидко перемогти Путіна і ввести наші танки на Червону площу" - це неможливо, але наша перемога - якщо ми вистоїмо. Ми вистоїмо і не дамо агресору просунутися далі", - наголосив Олег Сенцов, режисер.
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