Форум у Давосі: що обговорювали українські та світові політики? [ Редактировать ]
Українське політичне життя цього тижня сконцентрувалося у Швейцарії. На всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відвідала чималенька українська делегація.
Що ж звідти привезли слуги народу? Давайте саме з цієї теми сьогодні і почнемо.
Ізольоване від світу місто, снайпери на дахах, п'ять тисяч поліцейських - удвічі більше ніж учасників форуму. Чи не найбезпечніше місце у світі. І точно одне з найдорожчих.
Політики, мільярдери, знаменитості. Багаті й могутні цьогоріч розмірковували, як розвивати економіку й при цьому не знищити планету.
"Я дуже пишаюся нашим зібранням у Давосі. Сюди приїжджають люди, переконані в тому, що все у світі зараз взаємозалежне і взаємопов'язане. І вони готові діяти, аби покращити життя на планеті", - говорить Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного форуму.
Щоразу напередодні форуму публікують доповідь про ризики для світової економіки. Нині людство особливо непокоять кліматичні проблеми. Тож модна екологічна тема у центрі уваги. Як і протистояння двох ворожих таборів. Один - це затяті еко-скептики, на чолі з американським президентом. Інший прихильники шведської школярки Грети Тунберг, яка зуміла потіснити Трампа з перших шпальт світових ЗМІ.
"Зараз не час для песимізму. Ми маємо скористатися можливостями, які надає майбутнє. А не слухати нескінченні пророцтва про кінець світу", - говорить Дональд Трамп, президент США.
"Наш дім у вогні. А ваша бездіяльність ще дужче розпалює полум'я. Ми вимагаємо негайних і конкретних дій - заради ваших дітей", - говорить Грета Тунберг, екоактивістка.
З небес на землю, від палких промов до грошей. Заради цього і їдуть у Давос. Аби зустрітися з керівниками великих корпорацій, навіть Дональд Трамп знехтував слуханнями щодо імпічменту й полетів на форум. Та похизуватися здобутками не забув, адже незабаром вибори.
"Америка знову на коні і як ніколи впевнено. Лише за один минулий тиждень Сполучені Штати уклали надважливі угоди - одну з Китаєм, іншу - з Мексикою та Канадою. Таких масштабних домовленостей ще ніколи не було", - запевнив Дональд Трамп.
На інших подивитися і себе показати. Для цього їхала й українська делегація. Володимир Зеленський за один день візиту встиг чимало. Заманював інвесторів персональною "нянею" і п'ятирічними податковими канікулами. Це для тих, хто вкладе в українську економіку понад 100 мільйонів доларів.
"У нас немає поки що тільки двох речей: немає іншого варіанту, аніж бути успішними - це перше, і немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім, всім стати акціонерами успіху нової України. Сьогодні прагматичному і закам'янілому світу гостро не вистачає дива. А світова економіка, що перебуває на межі нової глобальної кризи потребує економічного дива. Україна це саме те місце, де трапляються дива. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні - це стати Джорджом Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів, тож don't miss out Ukraine!" - говорить Володимир Зеленський, президент України.
Серед найважливіших "двосторонок" зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
"Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи. А також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам", - говорить Кристаліна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду.
За підсумками зустрічі вже за кілька місяців пообіцяли розпочати нову програму фінансування від Фонду. А ще Україну незабаром чекає спрощення податкового законодавства й умов працевлаштування. Все це анонсував прем'єр Олексій Гончарук на Українському сніданку.
"Зараз Україна це найбільш приваблива економіка для інвестицій. Ми маємо наймолодшого президента, уряд парламент, нове покоління у владі. Ми трансформуємо країну настільки швидко наскільки це можливо", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
Український сніданок у Давосі відбувся вже у 15. Його організували втретє, за підтримки Віктора Пінчука в "Українському домі". Цьогоріч захід видався наймасштабнішим за усі попередні роки.
"Головне завдання для України - реформи і протистояння агресії. Але є ще одна мета - подолання стереотипів. Вироблення позитивного іміджу нашої держави. Ті, хто не відвідував України, іноді готові повірити у найнесамовитішу, перепрошую, дурню. Та майже кожен, хто був в Україні любить її", - говорить Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп.
Та іноземців найбільше цікавило, як Україна вирішуватиме проблему номер один.
"По всьому світу люди протестують проти корупції. Як ви будете з нею боротися? Чому будете успішніші, ніж попередники?"
В уряді ж наголошують: долатимуть корупцію, підвищуючи рівень доходів і "відцифровуючи" державу. А ще за допомогою іноземних партнерів. Чи не найбільш обговорюваний здобуток української делегації в Давосі - домовленість з "Дойчебан". Німці будуть консультувати й оновлювати "Укрзалізницю".
"Корупції точно не буде. Ті кроки, як це все буде відбуватися, про це ще трохи зарано говорити. Поки ми підписалися з Дойчебан і хочемо залучати їх консалтингову команду. Про продаж, про довгострокову аренду мова не йде", - говорить Владислав Криклій, міністр інфраструктури України.
Та в Давосі головне не укласти угоди чи одразу отримати гроші. А радше - запам'ятатися.
"Главный месседж Давоса в этом году - что только объединяя усилия, выстраивая совместные коммуникации, объединяя возможности - только тогда мы можем добиваться результата", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".
"В цілому дуже позитивне сприйняття від міжнародної спільноти, від інвесторів", - говорить Давид Арахамія, голова депутатської фракції партії "Слуга народу".
Чи виконав український десант у Давосі глобальну місію - привабити інвесторів - дізнаємося лише згодом.
по теме
Володимир Зеленський у Давосі зустрівся із директором МВФ
Український день у Давосі. Із візитом на найважливішому економічному форумі світу побував Володимир Зеленський. Програма президента була розрахована на один день, тож встигнути треба було чимало
Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю
Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю. Там візьме участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, присвяченому 75 річниці звільнення концтабору Аушвіц
Форум у Давосі: Володимир Зеленський запросив інвесторів до України
Український день у Давосі. Із візитом на найважливішому економічному форумі світу - побував Володимир Зеленський
Форум у Давосі: про що говоритимуть світові лідери?
Найвпливовіші й найбагатші люди світу з'їжджаються у швейцарський Давос. Уже завтра там розпочнеться Всесвітній економічний форум - майданчик для обговорення найгостріших глобальних проблем.
Зеленський на зустрічі з Нетаньягу звернувся з промовою до всіх євреїв
Президент України Володимир Зеленський зачитав ізраїльському прем'єру звернення з приводу Голокосту