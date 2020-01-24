Українське політичне життя цього тижня сконцентрувалося у Швейцарії. На всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відвідала чималенька українська делегація.

Що ж звідти привезли слуги народу? Давайте саме з цієї теми сьогодні і почнемо.

Ізольоване від світу місто, снайпери на дахах, п'ять тисяч поліцейських - удвічі більше ніж учасників форуму. Чи не найбезпечніше місце у світі. І точно одне з найдорожчих.

Політики, мільярдери, знаменитості. Багаті й могутні цьогоріч розмірковували, як розвивати економіку й при цьому не знищити планету.

"Я дуже пишаюся нашим зібранням у Давосі. Сюди приїжджають люди, переконані в тому, що все у світі зараз взаємозалежне і взаємопов'язане. І вони готові діяти, аби покращити життя на планеті", - говорить Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного форуму.

Щоразу напередодні форуму публікують доповідь про ризики для світової економіки. Нині людство особливо непокоять кліматичні проблеми. Тож модна екологічна тема у центрі уваги. Як і протистояння двох ворожих таборів. Один - це затяті еко-скептики, на чолі з американським президентом. Інший прихильники шведської школярки Грети Тунберг, яка зуміла потіснити Трампа з перших шпальт світових ЗМІ.

"Зараз не час для песимізму. Ми маємо скористатися можливостями, які надає майбутнє. А не слухати нескінченні пророцтва про кінець світу", - говорить Дональд Трамп, президент США.

"Наш дім у вогні. А ваша бездіяльність ще дужче розпалює полум'я. Ми вимагаємо негайних і конкретних дій - заради ваших дітей", - говорить Грета Тунберг, екоактивістка.

З небес на землю, від палких промов до грошей. Заради цього і їдуть у Давос. Аби зустрітися з керівниками великих корпорацій, навіть Дональд Трамп знехтував слуханнями щодо імпічменту й полетів на форум. Та похизуватися здобутками не забув, адже незабаром вибори.

"Америка знову на коні і як ніколи впевнено. Лише за один минулий тиждень Сполучені Штати уклали надважливі угоди - одну з Китаєм, іншу - з Мексикою та Канадою. Таких масштабних домовленостей ще ніколи не було", - запевнив Дональд Трамп.

На інших подивитися і себе показати. Для цього їхала й українська делегація. Володимир Зеленський за один день візиту встиг чимало. Заманював інвесторів персональною "нянею" і п'ятирічними податковими канікулами. Це для тих, хто вкладе в українську економіку понад 100 мільйонів доларів.

"У нас немає поки що тільки двох речей: немає іншого варіанту, аніж бути успішними - це перше, і немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім, всім стати акціонерами успіху нової України. Сьогодні прагматичному і закам'янілому світу гостро не вистачає дива. А світова економіка, що перебуває на межі нової глобальної кризи потребує економічного дива. Україна це саме те місце, де трапляються дива. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні - це стати Джорджом Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів, тож don't miss out Ukraine!" - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Серед найважливіших "двосторонок" зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи. А також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам", - говорить Кристаліна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду.

За підсумками зустрічі вже за кілька місяців пообіцяли розпочати нову програму фінансування від Фонду. А ще Україну незабаром чекає спрощення податкового законодавства й умов працевлаштування. Все це анонсував прем'єр Олексій Гончарук на Українському сніданку.

"Зараз Україна це найбільш приваблива економіка для інвестицій. Ми маємо наймолодшого президента, уряд парламент, нове покоління у владі. Ми трансформуємо країну настільки швидко наскільки це можливо", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Український сніданок у Давосі відбувся вже у 15. Його організували втретє, за підтримки Віктора Пінчука в "Українському домі". Цьогоріч захід видався наймасштабнішим за усі попередні роки.

"Головне завдання для України - реформи і протистояння агресії. Але є ще одна мета - подолання стереотипів. Вироблення позитивного іміджу нашої держави. Ті, хто не відвідував України, іноді готові повірити у найнесамовитішу, перепрошую, дурню. Та майже кожен, хто був в Україні любить її", - говорить Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп.

Та іноземців найбільше цікавило, як Україна вирішуватиме проблему номер один.

"По всьому світу люди протестують проти корупції. Як ви будете з нею боротися? Чому будете успішніші, ніж попередники?"

В уряді ж наголошують: долатимуть корупцію, підвищуючи рівень доходів і "відцифровуючи" державу. А ще за допомогою іноземних партнерів. Чи не найбільш обговорюваний здобуток української делегації в Давосі - домовленість з "Дойчебан". Німці будуть консультувати й оновлювати "Укрзалізницю".

"Корупції точно не буде. Ті кроки, як це все буде відбуватися, про це ще трохи зарано говорити. Поки ми підписалися з Дойчебан і хочемо залучати їх консалтингову команду. Про продаж, про довгострокову аренду мова не йде", - говорить Владислав Криклій, міністр інфраструктури України.

Та в Давосі головне не укласти угоди чи одразу отримати гроші. А радше - запам'ятатися.

"Главный месседж Давоса в этом году - что только объединяя усилия, выстраивая совместные коммуникации, объединяя возможности - только тогда мы можем добиваться результата", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

"В цілому дуже позитивне сприйняття від міжнародної спільноти, від інвесторів", - говорить Давид Арахамія, голова депутатської фракції партії "Слуга народу".

Чи виконав український десант у Давосі глобальну місію - привабити інвесторів - дізнаємося лише згодом.