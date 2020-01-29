Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о том, что в стране функционирует Офис противодействия рейдерству, а также отчитался о результатах его работы. Соответствующую публикацию украинский лидер сделал в Facebook.

Президент напомнил, что на проблему рейдерства граждане справедливо ему жаловались сразу после избрания главой государства.

"Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил именно борьбу с рейдерством", - отметил президент.

Зеленский также рассказал историю украинского кинорежиссера, который столкнулся с рейдерством.

В конце 2019 ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Воров не остановили ни заслуги художника, ни его почтенный возраст. В 2009 году он хотел получить наследство - квартиру от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартира перерегистрирована на третьих лиц, - сказал президент.

Украинский лидер отметил, что выслушав кинорежиссера, Зеленский в сопровождении его адвокатов отправился в Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ.

После того, как все необходимые документы были получены, лица, незаконно занимали квартиру кинорежиссера, оставили его 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом, - акцентировал президент.

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Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.

Контактный телефон: (044) 237-09-96.

Столкнувшись с фактами рейдерства, обращайтесь, и вы получите помощь, - подчеркнул Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям.