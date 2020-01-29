Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с конца 2019 года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с нерастаможенными игрушками и призвал передать их детдомам, больницам и детям военных. Об этом глава государства написал в Facebook.

По его словам, предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Зеленский заявил, что общий вес груза составляет более 23 тонн.

"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - отметил Зеленский.

Также он призвал Кабмин провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек, и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье.