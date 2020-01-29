Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с конца 2019 года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с нерастаможенными игрушками и призвал передать их детдомам, больницам и детям военных. Об этом глава государства написал в Facebook.
По его словам, предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Зеленский заявил, что общий вес груза составляет более 23 тонн.
"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - отметил Зеленский.
Также он призвал Кабмин провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек, и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.
Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье.
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