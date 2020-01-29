Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих у бою під Крутами [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами. 29 січня 1918 року після запеклого протистояння з червоноармійцями, війська УНР організовано відступили до своїх ешелонів.
27 студентів та гімназистів, які перебували в резерві, потрапили у полон. Наступного дня, після катувань - їх розстріляли більшовики. Загалом під Крутами загинуло близько сотні українців.
Бій добровольців проти добре озброєної армії Муравйова затримав наступ червоноармійців на чотири дні. Так курсанти зупинили ворога на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру.
Меморіальні заходи пройшли сьогодні біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві. Полеглих Героїв Крут ушанували хвилиною мовчання і військовим салютом. У церемонії взяв участь Володимир Зеленський. Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході України.
"Ми показуємо побут, показуємо наше перебування і підготовку перед бойовими діями. Вояки колись так само себе спокійно вели. На той час вони вже мали бойовий досвід, бо більшість з вояків УНР вони пройшли Першу світову війну - для них це було звично", - наголосив Любомир Горбач, керівник Товариства пошуку жертв війни "Пам'ять".
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