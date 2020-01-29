На третину дешевше. У січні українці отримали нові платіжки за доставку газу. Тепер споживачі, які обігрівають оселі блакитним паливом, взимку сплачуватимуть у середньому на 30 відсотків менше.

Після чого економія стала можливою? Розкажуть наші кореспонденти.

Нові реквізити для оплати газопостачання українці почали отримувати після Нового року. Марія Савенко зізнається, діставши з почтової скриньки дві квитанції збентежилась. Однак підсумувавши рахунки заспокоїлась. Дівчина з газових приборів користується лише плитою.

Щомісяця дівчина споживає близько 5 кубів природного газу.

"Я плачу практически одинаковые суммы каждый месяц. Это в районе 30 грн. В этом месяце получилось 27 и плюс 3,89 за доставку газа. За доставку газа моя сума составляет 3,89. Я решила заплатить за несколько месяцев вперед, чтобы сэкономить на комиссии", - зазначила Марія Савченко, жителька Новомосковська.

"Безумовною перевагою цього платежу є те, що він прогнозований і наші споживачі можуть сплачувати як за один місяць, за квартал, за рік. Якщо наші споживачі за газовий рік спожили менший об'єм природного газу, значить - у наступному році вони будуть сплачувати за послугу доставки відповідно до даного об'єму", - наголосила Аліна Левкович, начальниця Управління клієнтського відділу ПАТ "Дніпропетровськгаз".

Нові тарифи і для оператора газотранспортної системи, і операторів газорозподільчих мереж, Нацкомісія з питань державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг(НКРЕКП) затвердила наприкінці грудня. Тож, із січня в рахунку за газ вже нема нарахувань за доставку блакитного палива, як було раніше. Тепер споживач платить окремо за газ - компанії-постачальнику, та окремо за його доставку. Фахівці кажуть, - такий підхід для споживача - більш чесний.

"За старою методологією, фактично, кошти сплачувалися в той період, коли є пікове споживання. Тобто, в опалювальний період. І компанії були фактично, позбавлені коштів в міжопалювальний період - коли споживання значно скорочувалося. З точки зору споживачів, цей баланс полягає в тому, що значне фінансове навантаження яке лягало на бюджет українців в зимовий період - тепер рівномірно, його частина перенесена на літній період, в міжопалювальний період", - зазначив Денис Сенектутов, голова асоціації газового ринку України.

"Если в феврале-марте прошлого года, средний потребитель с отоплением в Черниговской области потреблял 420-450 куб., то за первый квартал он потреблял 1200-1300 кубов. Раньше он за доставку заплатил бы 950 грн. Сейчас за доставку, по новым квитанциям, он заплатит 440-450 грн. Т.е, почти в два раза меньше", - підкреслив Сергій Савченко, комерційний директор АТ "Чернігівгаз".

Зменшаться витрати на доставку блакитного палива в першому кварталі 2020-го у домогосподарств, які використовують автономне опалення. Фахівці стверджують: зекономлять українці до третини витрат. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 74% споживачів підтримують встановлення однакової та незмінної впродовж року плати за доставку енергоресурсів до їхніх осель. Усі розрахунки можна зробити онлайн на сайті 104.ua.