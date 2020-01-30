Украина ввела временный безвиз сроком на один год для граждан Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно указу, безвизовый режим вводится с 31 января 2020 до 30 января 2021 "с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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Согласно документу, Кабинет министров Украины должен принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего указа, который вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Украина получила безвиз с "горячей" страной. Напомним, что Украина подписала важный документ с Колумбией. А также Украина потеряла безвиз с двумя странами.

А в Министерстве иностранных дел Украины рассказали об угрозе отмены безвизового режима с Европейским союзом.