С 11 ноября 2019 года поляки смогут совершать безвизовые поездки в США, сообщает Polsatnews.

"Безвизовые поездки в Соединенные Штаты на 90 дней для туризма и бизнеса будут возможны с 11 ноября этого года, то есть буквально через несколько дней", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

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Отмечается, что Польша была одной из последних стран ЕС, в отношении которой существовал визовый режим поездок в США.

В соответствии с миграционным законодательством США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам определенной страны не превысит 3%.

Также сообщалось, что Украина получила "безвиз" с еще одной страной.