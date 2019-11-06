Польша получила безвиз с США [ Редактировать ]
С 11 ноября 2019 года поляки смогут совершать безвизовые поездки в США, сообщает Polsatnews.
"Безвизовые поездки в Соединенные Штаты на 90 дней для туризма и бизнеса будут возможны с 11 ноября этого года, то есть буквально через несколько дней", - заявил президент Польши Анджей Дуда.
Отмечается, что Польша была одной из последних стран ЕС, в отношении которой существовал визовый режим поездок в США.
В соответствии с миграционным законодательством США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам определенной страны не превысит 3%.
Также сообщалось, что Украина получила "безвиз" с еще одной страной.
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