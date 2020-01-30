Пожежа в гуртожитку Кам'янець-Подільського Нацуніверситету імені Огієнка. Загорілося в одній з кімнат на п'ятому поверсі. У димовій пастці опинилися два десятки студентів. Їх рятували за допомогою автодрабини. Вогонь загасили швидко. Минулося без жертв. Вигоріли лише речі в одній кімнаті.

Як з'ясувалося, пожежа сталася з вини однієї студентки - дівчина заснула при незагашеній свічці. Рятувальники уже заявили - в гуртожитку не дбали про безпеку студентів. Евакуаційні виходи були закриті, а пожежні крани замкнені.