У Кам'янець-Подільському загорівся гуртожиток [ Редактировать ]
Пожежа в гуртожитку Кам'янець-Подільського Нацуніверситету імені Огієнка. Загорілося в одній з кімнат на п'ятому поверсі. У димовій пастці опинилися два десятки студентів. Їх рятували за допомогою автодрабини. Вогонь загасили швидко. Минулося без жертв. Вигоріли лише речі в одній кімнаті.
Як з'ясувалося, пожежа сталася з вини однієї студентки - дівчина заснула при незагашеній свічці. Рятувальники уже заявили - в гуртожитку не дбали про безпеку студентів. Евакуаційні виходи були закриті, а пожежні крани замкнені.
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