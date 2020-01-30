Сильний вітер завалив частину "стіни Трампа" на кордоні з Мексикою. Недобудована секція впала на мексиканський бік. Прикордонники вже повернули зірвані вітром фрагменти і американські будівельники встановили їх на місце.

Припинення нелегальної міграції завдяки зведенню стіни на кордоні із сусідньою країною було найгучнішою передвиборчою обіцянкою Трампа. Торік, щоб обійти заборону конгресменів-демократів на виділення 6 мілярдів доларів для продовження будівництва, президент США оголосив у країні надзвичайний стан. Загалом у планах господаря Білого дому було спорудити понад 3 тисячі кілометрів загорожі.