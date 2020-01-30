На Україну можливо чекає пандемія туберкульозу. Це прогнозують медики у Дніпрі. Там вже закрили кілька стаціонарів для хворих на сухоти.

Медики вийшли на мітинг. Чого вимагають і про які ризики говорять, розкаже Олена Мендалюк.

У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати, порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов - пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому, про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер.

"Персонал старается выличить, другое дело что не дают. Буквально людей сживают. Вот как если у меня каки-то проблемы в дальнейшем где мне лечится, где мне лечится. Предлагают ехать в Днепропетровск. Это не реально", - говорить Олександр Ангелов, пацієнт Павлоградського тубдиспансеру

Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом - стаціонарне відділення у павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування.

"Не все социально адапротированы, не все смогут поехать и не все финансово смогут это сделать. Поэтому часть из них наверное останется дома. Часть из них не захочет ходить каждый день на прием к врачу. Часть их них уйдут в массы - будут ездить в тамваях, в автобусах, в магазины ходить", - говорить Тетяна Шишкіна, лікар-фтизіатр Павлоградського тубдиспансеру.

Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення, 800 - із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі. А це загрожує пандемією.

"У нас туберкулез на уровне эпидемиии. Потом случится пандемия. Увеличиватся будет просто в неймоверных каличества заболевания и заражения бальным", - говорить Марина Рябко, медсестра Павлоградського тубдиспансеру.

Крім того, без роботи залишаться близько ста медиків.

"Оптимизация тянет за собой сокращение рабочих мест, сотрудники оказыватся на улице, на сегодняшний день. в том числе и работаспособные не только пенсиолнеры, у которых дети", - говорить Юлія Половна, завідувачка Павлоградським тубдиспансером.

Сьогодні працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної держадміністрації.

"Наши больные нужнаются в стационарном лечении, нужнаются в изоляции, нуждаются в питании, нуждаются в лечении под контролем врачей".

У Департаменті охорони здоров'я, медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів. Передусім задля економії.

"Процес не відворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти і якщо коштів не вистачає ми повинні їх в використовувати раціонально в тих медичних закладах які будуть ефективними", - говорить Олексій Гончарук, заступник департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають - протестуватимуть і надалі, вже у Києві.