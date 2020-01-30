Туберкульоз чи ні? В Запорізькій області дитина померла нібито від цієї страшної недуги. Сталось це ще на початку грудня. Втім розголосу історія набула лише зараз.

Батьки однокласників загиблої дівчинки так і не почули відповіді - чи безпечно в школі навчатися дітям. І чи справді дитина хворіла на туберкульоз. В ситуації розбирався Сергій Бордюжа.

Це одне з останніх фото 9-річної Насті зі своїми трьома братами. Дівчина навчалась у другому класі ось цієї Кам'янко-Дніпровської школи.

"Ну як після канікулів ми вийшли, навчаємось у цьому класі", - говорить Наталія Заєць, класний керівник 2 класу Кам'янко-Дніпровської школи № 3.

Дітей перевели з корпусу для початкових класів в ось цей кабінет інформатики. Парти тут розраховані на старших учнів. Заходи вимушені, через смерть дівчинки - пояснюють вчителі. Точного діагнозу, від чого саме померла Настя не знають. Налякали чутки про туберкульоз.

"Администрация школы уверяет, что они все обработали. Да. Мой ребенок ходит. Но насколько это безопасно - это вопрос", - говорить Ірина Васенко, жителька Кам'янко-Дніпровки.

В школі запевняють, дезинфікують приміщення щодня.

"Каждый урок мы делаем влажные уборки. Каждый урок".

Та саме керівництво зізнається - не знають навіть, з якою інфекцією борються.

"Якихось таких офіційних рекомендацій нам не давали, як нам себе поводити в даному випадку", - говорить Валентина Школьна, директор Кам'янко-Дніпровської загальноосвітньої школи №3.

Директор школи розповідає, напередодні смерті дівчинка довго хворіла. Проте медичних довідок на руках не має. Лише записки від матері.

"Потому, что была температура. Потому, что была температура".

За інформацією батьки йдуть до районної лікарні. Тут кажуть - ані головного лікаря, ані заступників немає. У людей здають нерви.

"В госучреждение я пришла, я требую, чтобы кто-то был здесь. Что за разговор, выйдите от сюда".

Згодом ситуацію коментує лікар - інфекціоніст. Каже, хвору до них принесли на руках вже непритомну. Врятувати дитину не вдалося і медикам у Запоріжжі. Хоча в Кам'янко-Дніпровській лікарні запевняють - дівчинку обстежували перед початком навчального року.

"Ребенок на момент поступления в школу по всем данным был здоров. А хвороба його по-тихоньку грызла. Значит, так получается", - говорить Ірина Миронова, дитячий лікар-інфекціоніст ЦРЛ Кам'янко-Дніпровки.

Мати загиблої, яка з іншими дітьми зараз на обстеженні в обласному тротитуберкульозному диспансері, каже - Насті поставили хибний діагноз.

"У неї був менінгіт. А їй лікували спочатку нирки. Потім поставили синдром Рея. Синдром матового скла. І продовжували тут в обласній дитячій лікувати за цим діагнозом. Їй вбили імунну систему. І вийшов простріл. І вийшов менінгіт вже, але туберкульозний. Вже було пізно", - говорить Олександра Пономаренко, мати загиблої Насті.

Фтизіатри повідомляють - родина дівчинки нині під пильним наглядом. І поки туберкульозу ні в кого не виявлено. Щодо школи, де навчалась Настя, запевняють - для паніки немає підстав.

"Тобто це абсолютно не заразна форма туберкульозу. Тому мова про дезінфекцію, про карантин ось в навчальному закладі йти не може", - говорить Людмила Чернишова, завідуюча дитячим відділенням Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру.

Заспокоюють і в районній лікарні. Мовляв, діти в школі обстежені, усі - здорові. Хоча констатують, необхідних ліків для вакцинації від смертельної інфекції в них немає. Через смерть дитини обласний департамент охорони здоров'я влаштував службову перевірку.