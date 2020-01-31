"Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова будет стоить нам только в январе 8 миллиардов гривен. Ежедневно Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен", об этом на своей странице в фб заявляет народный депутат фракции Слуга народа Андрей Холодов. Также депутат сообщает, что Нефедов получает по $10 тыс. зарплаты в месяц, ссылаясь на сайт электронного декларирования доходов.

"Я не против высоких зарплат - но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам. Не можешь выполнять задачи - иди в НГО и там делай презентации со слайдами", пишет политик. Также он утверждает, что сегодня на одесской таможне-полный развал, потому что туда "поназначали старых смм-щиков"!

Кроме этого, обеспокоенность вызывает другое назначение Нефедова-Юрия Савчука на должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны" . По его информации Нефедов обещал разобраться, но пока не сделал этого, поэтому политик написал ему официальный депутатский запрос.

"Юрий Савчук - фигурант как минимум двух уголовных дел, связанных со взятками и схемами минимизации таможенной стоимости. Однако это почему-то не помешало ему снова получить должность на таможне". Ответ Нефедова депутат обещает опубликовать и выражает надежду, что читать чиновник еще не разучился.

В процессе написания своих постов на ФБ, народный депутат получил информацию о других злоупотреблениях во вверенном Нефедову ведомстве.

"Как только я начал говорить про провалы и коррупцию на таможне - мне начали писать в телеграм-канал и на почту люди, которые работают на таможенных постах и каждый день видят, как обворовывают бюджет Украины. Я решил, что буду публиковать такие сообщения, писать депутатские запросы и заявления в Государственное бюро расследований по каждому такому факту. Лично обращаюсь к главе таможни Максиму Нефедову - если вы не знаете об этих схемах - вот вам информация, разбирайтесь. Если знаете - то почему ничего не делаете?" Далее, Андрей Холодов описывает "цветочную" схему, которая наносит ущерб государству минимум 500 тыс гривен с каждой машины, ввозящей цветы в Украину! "100 машин в месяц! Ущерб колоссальный! Но это данные за прошлый год.Сейчас ситуация еще хуже. Так же обстоит вопрос и с одеждой, тканью, а с нефтепродуктами вообще отдельная история, на рынке 50 процентов левака! Рисуют инвойсы и нет никакого наказания!", - утвреждает депутат.

Холодов уверен, что побороть эту коррупцию можно одним махом, введя уголовную ответственность за подделку документов и за нанесенный ущерб государству. "Та власть которая не навела порядок на таможне (а это как перерезанная артерия) , УМИРАЕТ". Холодов описал схему на минимум 600 миллионов гривен в год - ввоз импортных цветов. Далее, он спрашивает -600 миллионов - это много или мало?600 миллионов гривен в этом году заложено в бюджете на покупку автобусов для опорных школ по всей стране.600 миллионов в прошлом году было выделено на ремонт всех спортивных сооружений по стране вместе взятых. Всего 200 миллионов выделено на достройку Охматдета. Вот и весь ответ. Андрей Холодов кроме депутатского запроса и заявления в ГБР, готовит также и изменения в законодательство, чтобы устранить пробел в тарифном регулировании.