В Украине за 2020 год дважды повысят максимальную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Известно, что до конца текущего года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен (709,88 долларов).

Отмечается, что размер максимальной пенсии будут повышать в три этапа:

с 01.01.2020 она составит 16380 грн (657,31 доллар);

с 01.07.2020 - 17120 грн (687,01 доллар);

с 01.12.2020 - 17690 грн (709,88 долларов).

Ранее мы писали, что в Украине выросла минимальная пенсия.

Кроме того, podrobnosti.ua также писали о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат.