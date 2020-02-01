В Украине дважды повысят максимальную пенсию [ Редактировать ]
В Украине за 2020 год дважды повысят максимальную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Известно, что до конца текущего года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен (709,88 долларов).
Отмечается, что размер максимальной пенсии будут повышать в три этапа:
- с 01.01.2020 она составит 16380 грн (657,31 доллар);
- с 01.07.2020 - 17120 грн (687,01 доллар);
- с 01.12.2020 - 17690 грн (709,88 долларов).
Ранее мы писали, что в Украине выросла минимальная пенсия.
Кроме того, podrobnosti.ua также писали о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат.
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