Прожиточный минимум в Украине увеличат [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - заявил Гончарук.
Ранее сообщалось, что в Украине выросла минимальная пенсия.
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