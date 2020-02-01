В Днепре на Метростроевской улице случилось происшествие. Известно, что автомобиль Scania сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако женщина скончалась. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, водитель автомобиля Scania двигался по Метростроевской со стороны Ватутина в направлении Набережной Заводской. Там, напротив дома №3, он наехал на женщину, что пересекала проезжую часть.

Вследствие ДТП пострадавшая получила значительные телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в областную клиническую больницу Мечникова.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.