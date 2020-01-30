В Кременчуге мужчина попал под колеса фуры [ Редактировать ]
В среду, 29 января, в Кременчуге на улице Троицкой произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием грузовика "DAF" и пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По предварительой информации, 49-летний водитель грузовика совершил наезд на 41-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали в местную больницу.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.
Кроме того, мы писали о том, что железобетонная опора упала на троллейбус с пассажирами. А под Винницей произошло жуткое ДТП.
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