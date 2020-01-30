В среду, 29 января, в ​​Кременчуге на улице Троицкой произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием грузовика "DAF" и пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительой информации, 49-летний водитель грузовика совершил наезд на 41-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали в местную больницу.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

Кроме того, мы писали о том, что железобетонная опора упала на троллейбус с пассажирами. А под Винницей произошло жуткое ДТП.