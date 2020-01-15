В Киеве произошло жуткое ДТП на Воскресенке. Два автомобиля столкнулись, из-за чего погиб человек. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Ford и Mitsubishi столкнулись на дороге. В ДТП погиб один человек. На месте работали спасатели и медики.

Сейчас на месте происшествия образовалась пробка.