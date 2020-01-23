Под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, во Львовской области в Яворовском районе случилось страшное ДТП. Известно, что в аварии погибла пятнадцатилетняя девушка. Об этом сообщает "УНН".
"Около семи часов в одном из сел Яворивского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Рено Трафик" 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу.
От удара девушка упала на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль "Рено Сценик", которым управлял 66-летний житель Яворивского района. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
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