В четверг, 23 января, во Львовской области в Яворовском районе случилось страшное ДТП. Известно, что в аварии погибла пятнадцатилетняя девушка. Об этом сообщает "УНН".

"Около семи часов в одном из сел Яворивского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Рено Трафик" 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу.

От удара девушка упала на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль "Рено Сценик", которым управлял 66-летний житель Яворивского района. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.