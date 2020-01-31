30 января в Киеве по адресу улица Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль. Авария случилась около 19:30. А пешеход скончался еще до прибытия медиков.

Когда приехали полицейские, то второго участника аварии - машины не нашли. Также нет и свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол.

Где именно переходил дорогу погибший - неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода. Предварительно, автомобиль двигался по Заболотного в сторону Столичного шоссе.

Личность погибшего установлена. Ему было около 24 лет.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.