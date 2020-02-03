У Венеції через бомбу евакуювали три з половиною тисячі людей [ Редактировать ]
У Венеції через бомбу евакуювали три з половиною тисячі людей. 220-кілограмовий снаряд часів Другої світової виявили на материковій частині міста. Мешканців навколишніх будинків попросили залишити домівки. А рух транспорту довкола зупинили. Бомбу вилучили та знешкодили у відкритому морі.
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