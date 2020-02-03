На борту самолета "Париж-Москва" авиакомпании Air France произошло чрезвычайное происшествие. Так, на борту в кабине подрались пилоты воздушного судна. Об этом пишут российские СМИ

По словам одного из пассажиров, когда авиалайнер начал выруливать на полосу, то в этот момент в кабине пилотов произошел инцидент с рукоприкладством и самолет вернулся назад.

"У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов", - рассказал очевидец.

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Пассажиров оповестили о потасовке в кабине. В результате конфликта экипаж пришлось менять.

Пассажир рассказал, что через час после вылета самолет развернулся и вновь приземлился в аэропорту столицы Франции из-за холода в салоне.

Отмечается, что пассажирам Airbus предоставили другой самолет, который доставил их в Шереметьево.

Ранее мы писали о том, что на борту самолет, который следовал из Симферополя в Москву произошло чрезвычайное происшествие. Одна из пассажирок захватила судно.